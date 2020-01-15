Tomas Brecka'dan Kasımpaşa'ya 3.5 yıllık imza

Kadrosunda büyük ölçüde yenilemeye giden Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından Jablonec’ten Tomas Brecka’yı transfer etti. 25 yaşındaki Çekyalı savunma oyuncusu, Lacivert Beyazlı kulüp ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

15 Ocak 2020, Çarşamba 06:36 Son Güncelleme:
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Tomas Brecka'dan Kasımpaşa'ya 3.5 yıllık imza

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından Jablonec'ten Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı.

Kadrosunda büyük ölçüde yenilemeye giden Kasımpaşa'dan yapılan açıklamayaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 25 yaşındaki Çekyalı savunma oyuncusu ile Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

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