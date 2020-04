1970 yılında NFL'de 63 yarda mesafeden yaptığı vuruş ile en uzun mesafeli gol rekorunu kıran Amerikan futbolu oyuncusu Tom Dempsey, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağ el ve sağ ayak parmakları doğuştan olmayan Dempsey, 11 sezonluk NFL kariyeriyle efsaneleşmişti.

New Orleans Saints tarihinin en önemli isimlerinden Dempsey'e 2012'de demans teşhisi konulmuş ve son olarak da 25 Mart'ta corona virüse yakalanmıştı.

Efsane oyuncu, cumartesi günü mücadelesini kaybederek corona virüs nedeniyle hayata veda etti.

New Orleans Saints'in saihib Gayle Benson, "Son yıllarda hastalıklara karşı cesurca mücadelesiyle örnek oldu. New Orleans Saints ailesi olarak bu zor zamanda büyük bir üzüntü yaşıyoruz. O her zaman ailemizin kallbinde ve zihninde özel bir yerde olacak" ifadelerini kullandı.