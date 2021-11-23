Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, İzmir’de Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde ikincisi düzenlenen Yıldız Futbolcu Semineri’ne katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilki Eskişehir’de organize edilen Yıldız Futbolcu Seminerlerinin ikincisi bugün İzmir’de gerçekleştirildi.

Seminerde genç futbolculara kendisinin de uzun bir yoldan geçerek futbolcu olduğunu anlatan Kafkas, "Altınordu gençliğe yaptığı yatırımlardan dolayı Türk futbolunun göz bebeği konumunda. Bizim için ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı. Türkiye'de genel anlamda altyapıda oyuncuya ve antrenöre yatırım yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yetkin antrenörün elinin genç oyuncuya değmesi çok önemli. Saha içinde nasıl davranacağını bilmesi konusunda bir antrenörün bir oyuncuya verebileceği çok şey var. Biz Milli Takımlarda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle Altınordu'dan gelen oyuncuların davranış biçimleri farklı düzeyde. Altyapı eğitimi bir yol, bir süreç. Lütfen üst düzey elit bir futbolcu olmak istiyorsanız ekstra çok çalışın. Kim ekstra fazla çalışırsa üst düzey futbolcu olur. Neyiniz eksikse onu çalışın, sorgulayın" dedi.

"U21 Milli Takımı'nda en büyük sorunumuz 21 yaş altı oyuncuların takımlarında çok az süre almaları" diyen Kafkas, "Artık modern antrenör tanımını yaptığımız zaman iyi iletişim kuran antrenörler akla geliyor. Biz Milli Takımlarda oyuncularla iyi iletişim kurmaya çalışıyoruz. Oynamayan oyuncuların problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Altınordu'dan bize gelen oyuncuların hiç şikâyet ettiğini görmedim. Şikâyet etmeyip çok çalışan başka yerlerde oluyor. Misyonumuzun ve vizyonumuzun genç oyuncu ve antrenör eğitimi olması gerektiğini düşünüyorum. Alt yaş gruplarında futbolcular arasında çok büyük farklılıklar var. Bu, özellikle 17-21 yaş aralığında çok görülüyor. Teknik, taktik ve mental anlamda birbirlerinden çok farklı noktadalar." diye konuştu.

Oyuncunun Milli Takım’da gelişmediğini, kendi takımında geliştiğini belirten Tolunay Kafkas, "Maalesef bu konuda gerideyiz ama farkı kapatabiliriz. Bizde 6-12 yaş arasında ülkede futbol oynanmıyor. Futbol oynamayı ülkede sevdirmemiz lazım. Yatırım yapmamız lazım. 17-18 yaş, oyuncuların A takımda oynayabilecekleri yaşlar olmalı. Okumayı çok seven bir insanım. Okumadığım, öğrenmediğim bir günü boş geçirmiş sayarım. Antrenörlüğe de kendimi önceden hazırladım. Kendinize bir yol çizerken düşünceleriniz çok etkili olacak. Pozitif düşünmek önemli. Oyunculuğu, antrenörlüğü sevdikten sonra başarılı olmamak için neden yok. Altınordulu oyuncular böyle bir akademinin çatısı altında oldukları için çok şanslı. Biz hiç eğitim almadan doğaçlama kendi kendimizi eğittik. Çocukların futbolu sevmesi ana projelerimizden bir tanesi" şeklinde konuştu.

Genç futbolculara kariyerlerinde Manchester United'lı Ronaldo'yu örnek gösteren Kafkas, "Dünyada örnek alınabilecek futbolcu Portekizli Ronaldo. Hep daha iyisini istiyor, hep daha çok çalışıyor. Futbolculuk bir yol ve bunun sonu yok. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandı ama daha fazlasını istiyor. Sürekli ekstra antrenmanlar yapıyor. Futbolcuyken ben de antrenmana en erken geldim, en geç çıktım. Beslenmeme, dinlenmeme çok dikkat ettim. Biz altyapıdayken saha yoktu, ekipman yoktu, forma yoktu. Yoklukların içinden geldik, en önemli şey imkânların farkında olmak" dedi.

Tolunay Kafkas’ın yanı sıra TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, eski futbolculardan İbrahim Yattara ile spor yazarı ve yorumcu Atakan Kurt da genç futbolseverlere deneyimlerini aktardı ve sorularına yanıt verdi. Uzm. Dr. Şerafettin Özdoğan gelecekte yıldız bir futbolcu olmak isteyen gençlere, yeteneklerini sürdürülebilir kılmak için eğitim verdi. Sakatlanmaların önlemesi adına dikkat edilmesi gerekenler ve spor hayatlarının devamlılığı için beden disiplinleri uygulamalı olarak anlatıldı. ÇEVKO Vakfı’nın uzman eğitmenleri futbolcu adaylarının çevre bilincine sahip olmaları için sürdürülebilirliğin önemini ve geri dönüşümün faydalarını detaylarıyla anlattı. Ayrıca proje kapsamında pet şişelerden geri dönüştürülmüş formalar, eğitim alan genç yeteneklere hediye edildi. Yıldız Futbolcu Seminerleri İzmir’de sonra ilerleyen günlerde Ankara’da devam edecek.