Tolunay Kafkas olmazsa Bülent Uygun

Yücel İldiz ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarında rotayı Tolunay Kafkas’a çeviren Ege ekibi, Genç Milli Takımlar Sorumlusu için TFF’den izin alamazsa alternatifini belirledi. İsmi geçen Alman teknik adam Christoph Daum’la ilgilenilmediği kaydedilirken, Yeşil-Siyahlılar’ın yerli teknik adamla çalışmayı tercih ettiği, Kafkas’ın alternatifi olarak da Bülent Uygun’u belirlediği öğrenildi.

Süper Lig’de son olarak 2017-2018 sezonunda Osmanlıspor’da çalışan Uygun, iki yıldır Katar ekipleri Al Grahafa ve Al Rayyan’da görev yaptı.