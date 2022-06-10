Tolunay Kafkas: 'En büyük sıkıntımız kulüpçülük'

Ümit Milli Takımımız 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında önce Kazakistan ardından Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak. U21 teknik direktörü Tolunay Kafkas bu mücadeleler öncesinde kamp dönemi ve genel Türk futboluyla ilgili görüşlerini Fanatik'le paylaştı...

"Kampı avantaja çevirdik"

"Oyunculara bu dönemin fırsat olduğunu söyledim. Beklentilerimiz olan oyuncular süre konusunda sıkıntı yaşadı. Bu kampı avantaja çevirerek hem oynayacağımız iki maçı kazanmak istiyoruz. Hem de oyuncuları takımlarına hazır şekilde göstermek istiyoruz. Kamp dönemi çok iyi geçti. İlk başta yoğun bir idman dönemi geçirdik. Değişik antrenman çizimlerimiz vardı onları uygulamaya çalıştık. Bu hafta maç haftası olduğu için tek idmana düşürdük. Sürecin geneline baktığımız zaman iyi geçti. Şimdi bu performansı sahaya yansıtmamız gerekiyor."

Tolunay Kafkas Ümit Milli Takım kampında arkadaşımız Yakup Çınar'ın sorularını samimiyetle cevapladı.

"Ümit Milli Takım güçlü olursa A Milli Takım da güçlenir"

"Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Eren Elmalı gibi oyuncularımız kendi takımlarında oynamadığı dönemde U21 takımında süre aldı. Bizim birinci işimiz bu değerli oyunculara U21 takımında forma verip onları A Milli Takım'a göndermek. 12-13 oyuncuyu yukarı verdik. Biz görevimizi yaptık ve yukarıya oyuncu verdik. Daha da fazla oyuncu vermek istiyoruz. Ne kadar güçlü bir Ümit Milli Takım olursa A Milli Takım o kadar güçlü olur."

"Grubu 3. bitirmemiz başarı"

Grupla ilgili olarak bence olduğumuz yerdeyiz. Grubumuzu 3. bitirirsek bana göre başarı. Çünkü ben hep gerçekçi olmaya çalıştım. Danimarka ve özellikle Belçika Avrupa en iyi takımları. Çok emek harcıyorlar, detaylara iniyorlar. Ajax'da, Lille'de Vitesse'de oynayan oyuncuları var. Çok ciddi iki takım.

"Kuntz'un U21'de çalışması avantaj"

"Kuntz hoca ile sürekli iletişim halindeyiz. Oyuncularımız öncelikle U21 takımında kendini gösterecek ki A Milli Takım'a oyuncu çıksın. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. A Milli Takım kapısı buradan açılacak. Kuntz'un daha önce U21 takımlarında görev alması bizim için avantaj. Hem burayı biliyor hem de yukarıyı. Bu silsile içerisinde oyuncuları yukarı taşımaya gayret ediyoruz"

Kafkas'ın oyun felsefesi!

"Bizim bir felsefemiz var. En kısa yoldan en hızlı şekilde pres ve karşı pres yaparak, önlem alarak karşı kaleye gitmek. Bir de bunun alt prensipleri var. Biz bütün antrenlarımızı ve maç planlarını bunun üzerine kuruyoruz. Maç planlarında taktik anlamda nasıl alan yaratılır, bu alanları nasıl kullanırız gibi asıl zor olan konulara odaklanıyoruz. Bu felsefeyle de oyuncuları yukarı vermeye çalışıyoruz. Bu oyun felsefesi ve prensiplerimle ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu sayede taşıyabildiğimiz oyuncuları yukarı taşımaya çalışıyoruz.

"Yetenek sorunu yok, oyuncu gelişim sorunu var"

"İnsanlar söylediklerimiz yanlış algılayıp yanlış değerlendirebiliyorlar. Ben güncel bir çok şeyi takip etmeye çalışıyorum. Avrupa'yla aramızdaki makas çok açık. Hem antrenör hem oyuncu gelişiminde verdikleri önem çok fazla. Biz bu konularda maalesef geride kaldık. Oyuncuların süre bulmaları tabiki önemli ama oyuncuların kulüpte gelişmeleri bundan daha önemli. Nasıl oynayacakları, ne yapacakları, pozisyonun gereklerini, nasıl alan yaratacaklarını... Bir sürü prensipler var. Biz 150-160 prensip üzerinde duruyoruz ve çalışıyoruz. Bir sürü yeni trend ve konuları takip etmeye çalışıyoruz. Bu oyunculara gerekli şeyleri vermeye çalışıyoruz. Ama oyuncunun asıl gelişimi kulüplerde olur. O anlamda kulüplerin yapılarıyla ilgili genel sorunlarımız var. Yetenek konusunda çok fazla sıkıntımız yok. Ama oyuncunun gelişimi konusunda ciddi sıkıntılarımız oluyor. Bunlara bir plan yapmak lazım. Biz kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapmak zorundayız. Futbolda doğru yapıyı oluşturup en zor olan sürdürülebilirliği devam ettirmemiz lazım. Bunları söylediğimiz zaman yanlış anlayanlar oldu. Ben bazı şeyleri zaten kabul ediyorum. Kimin nereye gittiğini ve nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Bizim kendi oyun modelimizi ve oyuncu modelimizi geliştirmemiz lazım. Ama bunu doğaçlama değil bir eğitim sistemiyle yapmamız lazım.

"A Milli Takım'daki performansları gururlandırıyor"

"Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a giden oyuncuların performanslarını görünce gurur duyuyorum. Cenk oynadı, Yunus Akgün, Doğukan, Doğan Alemdar, Halil... Bunların çoğu bizim elimizden gelip geçti. Çoğu genç milli takımların tabanından çıkıp buralara geldi. Bu oyuncuların oynaması, vatanına milletine, değerlerine sahip çıkması bizi onurlandırıyor."

"Hep daha fazlasını yapmak gerek"

"Yetenek başlı başına bir şey ifade etmiyor. Yeteneği keşfetmek, geliştirmek ve korumak başka bir şey. Eğer biz bunları koruyabilirsek, sürdürülebilir yapıyı devam ettirebilirsek bütün turnuvalara katılırız. Bu işin içinde kim varsa hepimiz birleşip bu noktada çalışmamız gerek. Yaptığımızın hep daha fazlasını yapmamaz gerekiyor. Bunu hep oyunculara anlatmaya çalışıyorum. Bir şeylere değer ve anlam katmaları için mücadele etmeleri gerektiğini belirtiliyorum"

"Oyuncunun genci, yaşlısı olmaz, iyisi kötüsü olur"

"İşi iyi yapacaksınız. Ne iş yapıyorsanız iyisini yapacaksınız. Ben bu işi severek yapıyorum. Çok zor şartlar altında mücadele verdim. 88-89-2000'li yıllarda zor yerlerde futbol oynadım. Oralardan çıktım. Hiç kimse bizim elimizden tutmadı. Kendi başımıza geldik. Buna bir irade ve kişilik koyduk. Şimdi özellikle genç oyunculara çok yardım etmek istiyorum. Hem onlara değer vermek de istiyorum. Çok şey de istiyorum. Verdiklerimi geri almak istiyorum. Onun için de o çocuklara olduğundan hem kulüpte hem burada fazla değer verdim. Oynattım mesela... Hiç gözünün yaşına bakmadım. Bu konuda da çok icraatlarım var kulüplerde. Çok genç oyuncu oynattım. İnandım, sevdim. Benle çıkış yapan bir çok oyuncu var. Bundan da gurur duyuyorum. Yine aynısı olsa aynısın yaparım. Oyuncunun genci yaşlısı olmaz, iyisi kötüsü olur. Tıpkı antrenör gibi. Yerli mi yabancı mı? Antrenör de aynı oyuncu da aynı. İyisi vardır, kötüsü vardır. Onu da antrenör görür oynatır. Denklem bu kadar basit. "

"Doğru lig yapısı gerekli"

"Pandemi bizi çok geriye götürdü. Özellikle lig yapıları bozuldu. Bizi biraz geriye attı. Düzgün bir lig yapısı oluşturup pandemiden sonraki döneme gelmek istiyoruz."

"En büyük sıkıntımız kulüpçülük"

"En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kulüpçülük. Bu bize çok büyük yaralar veriyor. Benim nerede oynadığım hiç önemli değil. Ben buna bakmam. Benim için tek bir şey var. Ülkem ve bayrağım. Ben vatanseverim. Adına ne dersenizdeyin isterseniz milliyetçilik deyin. Ben ülkemi seviyorum. Benim sadece ayağım değil yüreğim de bu topraklara basıyor. O yüzden maçı izlemeye geleceklere tavsiyem. Burası hiç bir kulübe yakın ya da uzak mesafede değil. Ne olur ülkemizin kıymetini bilelim ve takımımızı kazansa da kaybetse de sonuna kadar destekleyelim"

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr