Tolosa Hunt sendromu aslında nadir bir rahatsızlıktır. Hatta bu hastalık üzerine tedaviler ve tartışmalar uzmanlar ışığı altında hala devam ediyor. Yaşanan sinir tutulumu ile beraber göz ile beyin bölgesi arasında İnflamasyon üzerinden ortaya çıkan belirtiler değerlendirilir. Erken zamanda tanı ve teşhis ile beraber yapılacak tedavi yöntemleri üzerinden hastalığın önüne geçme potansiyeli bulunmaktadır.

Tolosa hunt sendromu nedir?

Kovernöz sinüs inflamasyona bağlı olarak tek taraflı ciddi baş ağrısı ortaya çıkaran rahatsızlığa tolosa Hunt sendromu denmektedir. Özellikle baş ağrısı ve göz arkası ağrı ile beraber kas paralizi üzerinden seyreden bir problem şeklinde öne çıkmaktadır. Periorbital ve hemikranial ağrılar üzerinden sinir tutulumu ile beraber meydana gelen rahatsızlık, sağ ya da sol göz üzerinden yaşanan yanma ve ağrılar ile beraber etkisini göstermektedir.

Öne çıkan belirtiler üzerinden erken tanı ve teşhis eşliğinde tedavi imkanı bulunan bir hastalıktır. Genellikle baş bölgesinde ve gözün arka kısmında yaşanan sorunlar, zaman içerisinde daha şiddetli boyuta ulaşabilmektedir. O yüzden uzman doktor kontrolü altında gerekli tedavi yöntemlerinin ele alınması için, erken zamanda doktora başvurmak en önemli husustur.

Tolosa hunt sendrom belirtileri nelerdir?

Nadir bir hastalık olması ile beraber tolosa Hunt sendromu belli başlı bazı belirtiler üzerinden etkisini göstermektedir.

- Baş ağrısı,

- Gözün arka kısmında meydana gelen ağrı,

- Şiddetli ve yanıcı ağrılar,

- Çift görme yakınmaları,

- Dışa bakış kısıtlılığı,

- Aşağı dışa bakmakta güçlük yaşama,

- Görme sorununda zaman içerisinde azalma,

Bu ve benzeri problemler ile beraber en az birkaç tanesi söz konusu olduğu zaman mutlaka erken vakit doktora başvurmak en önemli husustur. Böylece ele alınacak tetkikler ile beraber teşhis üzerinden tanı konulabilir. Herhangi bir yaş kısıtlaması olmadan kadın ya da erkek her birey bu hastalığa tutulabilmektedir. Ancak belirtiler farklı şiddetler gösterse dahi ortak şekilde meydana gelir.

Tolosa hunt sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Tolosa Hunt sendromu için şiddetine bağlı olarak belli başlı bazı farklı tedaviler üzerinden süreç ele alınır. Genel olarak ortaya çıkan belirtilere uygun şekilde ilaç tedavisi uygulanır. Eğer erken tanı ile beraber teşhis üzerinden tedavi gerçekleşirse, ağrılar ortalama 3 gün içerisinde yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 3 hafta içerisinde ise görme sorunu ile diğer belirtiler önemli oranda minimum seviyeye inmektedir. 3 ay sonra ise klinik açıdan tedavi tamamen sonlanır.

Sonuç olarak hastanın yaşadığı belirtiler tamamen ortadan kalkar ve sosyal yaşamına yeniden dönüş yapar. Bu hastalık için çok gerekli olmasa bile eğer ihtiyaç duyulursa yapılan görüşmeler doğrultusunda cerrahi müdahale söz konusu olabilir. Ancak bu yalnızca uzman doktorun ele aldığı belirtiler ve teşhis üzerinden, ilaç tedavisi sonrası kararlar içerisine girer. Bunun dışında farklı ilaç tedavileri ile beraber, sorun kısa süre içerisinde ortadan kaldırılmaktadır.

Tolosa hunt sendromu testi nasıl yapılır?

Tolosa Hunt sendromu testi aşamalı olarak belirli bir süre içerisinde gerçekleşir. Öncelikle hastanın öyküsü dinlenmek suretiyle belirtiler gözlemlenir. Aynı zamanda görüntüleme yöntemleri ışığı altında gerekli sonuçlar çıkarılır. En önemli unsurlar arasında travma ve ilaç öyküsü yer alır. Genel olarak aşamalı şekilde yapılan bu yöntemlerin ardından, tanı kesin olarak uzman doktor kontrolü altında konur. Daha sonra gerekli ilaç tedavisi ile beraber hasta ortalama en fazla 3 ay içerisinde tamamen sağlıklı yaşamına geri döner.

Tolosa hunt sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Eğer Tolosa Hunt sendromu tedavi edilmezse yaşanan belirtiler ciddi oranda yükseliş gösterir. Özellikle göz arkasında yaşanan ağrılar ve baş ağrısı çok şiddetli oranda artışa sebep olur. Zaman içerisinde görme sorunu hastalığın çıktığı gözün olduğu noktada daha yükseğe ulaşır. O yüzden mutlaka zamanında tedavi edilebilmesi için ve tanı konulabilmesi noktasında uzman doktora başvurmak en önemli husustur. Günümüzde tedavisi bulunan sendromlar arasında yer almaktadır.