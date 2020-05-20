Tolima, Alvaro Montero için teklif almadıklarını açıkladı

Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Kolombiyalı file bekçisi Alvaro Montero olmuştu ki Siyah-Beyazlılar'ın oyuncu ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Daha sonra yaptığı açıklamada Beşiktaş, söz konusu iddiaları yalanlarken oyuncunun kulübü Tolima da bunu doğruladı.

Yaptığı resmi açıklamada Deportes Tolima, "Bugün itibariyle Tolima'nın kalecisi Alvaro Montero ile ilgili yabancı takımlardan doğrudan bir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sosyal medyada geçen söylentiler ve kafa karışıklığı yaratabilecek bilgiler nedeniyle yapıldığı aktarıldı.