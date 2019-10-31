Tolgay’dan harika gol

Gurbetçi futbolcu, orta sahada takımını maestro gibi yönetti. Tolgay, özellikle ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. 29 yaşındaki futbolcu, attığı şık paslarla arkadaşlarını birçok kez kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Tolgay Arslan, 70. dakikada ceza sahası dışından topa gelişine harika bir vuruş yaparak skoru 3-1’e getirdi ve takımını rahatlattı. Tolgay Arslan, hocasının kendisine verdiği şansı iyi değerlendirerek lig için de hazır olduğunu gösterdi.