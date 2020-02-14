Geçen sezon devre arasında Beşiktaş’tan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tolgay Arslan performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Beklenen performansın çok altında kalan Tolgay Arslan bu sezon ligde 7 maçta sadece 24 dakika forma giyebildi, sadece kupa maçlarında görev yaptı. Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde toplam 26 lig maçında gol ve asist yapma başarısı gösteremedi.

29 yaşındaki futbolcu oynamak istiyor ve oynamadığı için de mutsuz. Beşiktaş’tan oynamak için ayrılan, ancak Fenerbahçe’de de yeterli forma şansı bulamayan Tolgay Arslan bu konudaki sıkıntısını dile getiriyor. Tecrübeli futbolcunun performansından memnun olmayan sarı lacivertli yönetim sezon sonunda Tolgay Arslan ile yolları ayırmayı planlıyor.

Kaynak: Yenişafak