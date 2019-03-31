Zorlu bir transfer sürecinin ardından devre arasında Beşiktaş'tan ayrılıp, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Haber Global'e konuştu ve birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kanalın muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Tolgay, hem transfer sürecinden hem de Sarı-Lacivertliler'deki hedeflerinden bahsetti. İşte yıldız oyuncunun sözleri: "Çok zor günler geçirdim. Son güne kadar bekledim ve sabırlı davrandım. Sıkıntılı zamanlar yaşadım ama dik durdum ve kararımdan vazgeçmedi. Fenerbahçe benim hayalimdi. Son günde de olsa Fenerbahçe formasına kavuştum. Transfer döneminde başka takımlardan da teklifler aldım. Fakat kadro dışı kaldığım ilk günden beri kafamda Fenerbahçe'ye gelmek vardı."

'Hiçbirini istemedim'

"Transfer döneminin son gününe kadar menajerime de bunları söyledim. Başka takımlarla bana geliyordu ama ben hiçbirini istemedim. 'Ya Fenerbahçe olur ya da Beşiktaş'ta kadro dışı kalmaya devam ederim' dedim. Çünkü burada bana verilen bir söz vardı. Benim de onlara verdiğim bir söz vardı. Ben de bu sözü tuttum. Burada o kadar mutluyum ki geçmişi çok çabuk unuttum. Fenerbahçe olduğum her anın keyfini çıkarıyorum. Bu formayla şampiyonluk yaşayıp, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ediyorum."

'Oyunu ben kuruyorum'

"Ben bir takım oyuncusuyum ve tüm her şeyimi takıma vermek için sahaya çıkıyorum. Tabii ki eleştiriler geliyor ama hiçbirini dinlemiyorum. Benim için en önemlisi takımın kazanması. Çoğu golün ilk pasını ben veriyorum. Oyunu ben kuruyorum ama Türkiye'de bu işlere pek bakmazlar. Fenerbahçe'de daha geride oynuyorum. İnşallah golü de en yakın sürede bulacağım. İnşallah Galatasaray'a karşı gol atarım. Benim için de bu suskunluktan sonra güzel olur ve taraftarlarımızın mutlu olmasını sağlarım."

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'Ersun Yanal en iyisi'

"Kariyerimde birçok hocayla çalıştım ama Ersun Yanal gibi donanımlı ve taktisyen bir teknik adamla çalışmamıştım. Keşke daha önce hocamla çalışma fırsatı bulabilseydim. Hem Yanal hem de teknik heyetimiz alanında en iyisi"

Sarı-Lacivertliler'in orta sahadaki kilit ismi Tolgay Arslan, Trabzonspor'un başındayken de kendisini ısrarla isteyen ve yollarının Fenerbahçe'de kesiştiği teknik direktör Ersun Yanal'a da övgüler yağdırdı. Tolgay, Yanal'la ilgili olarak da şunları söyledi: "Türkiye'ye gelmeden önce 4.5 sene Hamburg'da oynadım. 4.5 senede 13-14 tane hocayla çalıştım. Kolay değildi. Türkiye'de de Şenol Güneş ve Ersun Yanal'la çalıştım. Birçok hocayla çalıştım ama daha önce Ersun Yanal gibi donanımlı ve taktisyen bir teknik adamla çalışmamıştım."

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'Herkes çok iyi bahsetti'

"Keşke daha önce hocamla yollarımız keşisseydi. Trabzonspor'u çalıştırırken de beni transfer etmek istiyordu. Onunla ilgili çok fazla olumlu şey duydum. Herkes çok iyi bahsetti. Teknik heyetimiz hem taktik hem de diğer alanlarda alanında en iyilerinden. İnşallah bu ekiple, takımla birlikte çok iyi yerlere geliriz."

'10 kere deniyoruz gol atamıyoruz'

"Hiç kimse içinde bulunduğumuz durumdan mutlu değil. Ben de taraftar olsaydım kendimi iyi hissetmezdim. Taraftarımız 1 hafta boyunca maça gelmek için çalışıyor ve haftasonu maça geliyor. Haklı olarak beklentileri var. Bizim de bu formanın hakkını ve onların beklediklerini vermemiz gerekiyor. Şimdi öyle bir durumdayız ki herkes maç içerisinde rahat hareket edemiyor. İstediklerini rahatça yapamıyor. Rakipler 2 kere geliyor 1 gol atıyor. Biz 10 kere deniyoruz ama gol atamıyoruz. Eminim ki biz bu dönemi atlatırsak ki atlacağımıza dair şüphem yok, seneye bambaşka bir Fenerbahçe olacak."

'Kaleye bile koysa oynarım'

"Geriden oyun kurmayı seven bir oyuncuyum. Mücadele etmeyi ve defans yapmayı da seven bir profilim var. 6 numara da oynarım 8 numara da oynarım. 8 numara oynarsam hücuma daha çok katkı sağlayabilirim. Benim için nerede oynadığımın pek bir önemi yok. Nerede iyi performans göstereceksem orada oynamak isterim. Ersun Hoca beni kaleye bile koysa sesimi çıkarmam, elimden ne geliyorsa yaparım. Takım o maçta kazanırsa kalede devam ederim sıkıntı yok."

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'Eşim şimdi her maça geliyor'

"Beşiktaş'tayken eşim 4 senede 4 maça gelmişti. Burada her maça gelmek istiyor. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığım her maçta da tribündeydi. Bu değişiklik eve de yansıdı. Artık evde herkes daha mutlu. Fenerbahçe bize daha samimi geliyor. 4 yaşında bir oğlum var. Her gün onunla Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Onu tam bir Fenerbahçe taraftarı yaptık. Bütün gün evde 'Yaşa Fenerbahçe' diye dolaşıyor."

'Benim için zor bir maçtı'

"Vodafone Park'ta Benim için çok zor bir maçtı çünkü insanlar her şeyi farklı biliyor ve düşünüyordu. Olayları farklı açılardan gördüler. Farklı farklı iddialar vardı. Yok dürüm yemişim yok başka bir şey yapmışım. Bu yüzden Vodafone Park'taki maç benim için zor bir maç oldu."

'Güneş'le hiç problemim yok'

"Şenol Güneş ile aramda herhangi bir problem yok. Şenol Hoca'yla en ufak bir problem dahi yaşamadım. Beşiktaş'ta bazen oynatıyordu bazen oynatmıyordu ama aramızda normal bir oyuncu-teknik direktör ilişkisi vardı. Onun bana benim ona karşı bir saygısızlığım olmadı. Kadro dışı kaldığım dönemde onun herhangi bir etkisi yoktu. Bu kararı o vermedi."

'Emre Belözoğlu'nu çok seviyorum'

"Futbolcu olarak Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum. Yaşı 38 oldu ama hala aynı performansla oynuyor. Kendisini çok seviyorum. Maç esnasında bazen sinirlenebiliyor ama saha dışında müthiş bir adam. Fakat ben de bazen aynısını yaşıyorum. Sahada bazen yeri geliyor kendini kaybedebiliyorsun. Bana göre Türkiye'nin son yıllardaki en iyi oyuncusu Emre Belözoğlu'dur."