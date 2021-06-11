Tolgay Arslan: Tuzaklarına düşmeyelim

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de forma giydikten sonra kariyerini İtalya Ligi Serie A'nın köklü kulüplerinden Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan, A Milli Takımımız'ın bu akşam oynayacağı maçla ilgili düşüncelerini FANATİK Gazetesi ile paylaştı. İtalyan futbolunu ve Gök Mavililer'in yıldızlarını çok iyi tanıyan Tolgay şunları söyledi: "Kağıt üzerinde favori İtalya ancak Milli Takımımız, Fransa ve Hollanda maçlarında büyük takımlarla nasıl başa çıkabildiğini gösterdi. İtalya'nın her bölgede çok iyi futbolcuları var. 90 dakika boyunca oyunu bırakmamamız gerek. Rakip, maç 0-0 gitse de oyunu son ana kadar nasıl oynayacağını biliyor ve sakin kalıyor."

'Asla hafife almazlar'

"İtalyanlar önce gol yememek ister. Örneğin Serie A'da şampiyon İnter bile zayıf rakiplerine karşı 90 dakika baskı yapmaz. İtalya'nın diğer büyük takımlardan farkı; hiçbir rakibini asla hafife almaz ve saygı duyarak oynar. Rakibin forvetleri ve kanatları çok etkili. Roma'da baskı elbette olacak ama bir Fransa ya da Almanya gibi full baskı olmaz. Pozisyona gireceklerini biliyorlar. Türkiye'nin oynamasına izin verecekler ama topu kapıp, çok çabuk rakip sahaya gelerek gol fırsatları yaratabiliyorlar. 'Top bizde, oynuyoruz' diye düşünüp, onların tuzağına düşmemeliyiz. Forvette İmmobile ve Belotti, orta alanda Jorginho, Barella ile Locatelli'yi çok beğeniyorum. Sol bekte Leonardo Spinazzola çok hızlı bir futbolcu. Hepsi çok iyi bir sezon geçirdi."

'Çok gol olmayacaktır'

"Savunmayı kusursuza yakın yapmalıyız, riskli bölgede top kaybı minimum olmalı. İtalya kariyerimde ilk golümü Roma'da Olimpiyat Stadı'nda atmıştım. Umarım, ülkemiz de tarihinde onlara karşı ilk galibiyetini orada alır. Kalbim ve hislerim, Türkiye'nin 1-0 kazanacağı yönünde. Çok farklı skorlu bir maç olmaz. Kazanan, en fazla 1 gol farkla galip gelir. Açılış maçı olduğu için dengeli geçeceğine eminim. Onları övüyoruz ama bizim de çok iyi bir takımımız var. Onlar da bizden çekiniyorlar. Birinci olursak kimse şaşırmasın. Bu grupta herkes birbirinden puan ya da puanlar alabilir."

M.Çağrı Davran