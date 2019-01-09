Tolgay Arslan satılırsa yerine Joao Mario gelecek!

Ara transferde Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'i resmen renklerine bağlayarak rotasını sağ beke çeviren Beşiktaş Yönetimi, olası ayrılıklara karşı gizli gündemine de yoğunlaşmış durumda.

Domagoj Vida veya Enzo Roco'nun satılması halinde Milan'da top koşturan Kolombiyalı stoper Zapata'yı kadrosuna katmayı planlayan Siyah-Beyazlılara, İnter'in başarılı orta saha oyuncusu Joao Mario'nun bir kez daha önerildiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın olmasına rağmen son anda bu transferden vazgeçen 25 yaşındaki Portekizli oyuncunun, Tolgay Arslan'ın iyi bonservis bedeliyle ayrılması durumunda yine gündeme alınacağı iddia edildi.

Sağ bek için İtalya'ya giden ancak mali koşulların uygun olması halinde farklı pozisyonlarda görev yapan oyuncular için de çalışma yapacak olan Başkan Fikret Orman ve beraberindeki idarecelerin,menajerlerin önerdiği bu oyuncuyu şimdilik beklettiği vurgulandı.

Halilovic'e yalanlama

Sağ bek transferini gerçekleştirdikten sonra frene basacak olan yönetimin ilerleyen dönemde kale, orta saha, forvet ve bir de kanat transfer edebileceği öne sürüldü. Bu arada Siyah-Beyazlıların, Milan'da yedek kalan 22 yaşındaki Hırvat 10 numara Alen Halilovic'le ilgilendikleri iddiaları futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan tarafından yalanlandı. (Skorer)