Tam adı Tolgay Ali Arslan olan, Türk asıllı Alman futbolcu; 16 Ağustos 1990 tarihinde Almanya'nın Paderborn kentinde dünyaya geldi. 30 yaşında olan Tolgay Arslan 1,80 boyu ile orta saha mevkiinde forma giymektedir.

Tolgay Arslan hangi takımlarda oynadı?

Tolgay Arslan futbolculuk kariyerinde, akademi ve A2 ligleri dahil olmak üzere toplam 61 maça çıkmış ve bu maçlarda toplam 36 gol 8 asist kaydetmiştir. Tolgay Arslan'ın kariyerinin ilk yıllarında dahil olduğu akademi ve A2 takım listesi aşağıda verilmiştir:

2007-08, 2008-09, Borussia Dortmund U-19, U-19 Ligi, 50 maç, 34 gol, 6 asist

2009-10, Hamburger II, A2 Ligi, 11 maç, 2 gol, 2 asist

Toplam: 61 maç, 36 gol, 8 asist

Tolgay Arslan profesyonel futbolculuk kariyerinde Almanya'da 114, Türkiye'de 109 maça çıkmış; bu maçlarda toplam Almanya'da 8, Türkiye'de 0 gol kaydetmiştir. Tolgay Arslan'ın profesyonel futbolculuk kariyerinde bulunduğu takımlar ve detayları aşağıda verilmiştir:

2009-10, Hamburger, Bundesliga, 5 maç, 0 gol, 0 asist

2010-11, Alem. Aachen (kiralık), 2. Bundesliga, 31 maç, 6 gol, 4 asist

2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014, Hamburg, Bundesliga, 78 maç, 2 gol, 6 asist

Toplam: 114 maç, 8 gol, 10 asist

2015, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 18, Beşiktaş , Süper Lig, 89 maç, 0 gol, 9 asist

2019, 2019-20, Fenerbahçe , Süper Lig, 20 maç, 0 gol, 0 asist

Toplam: 109 maç, 0 gol, 9 asist

Tolgay Arslan futbolculuk kariyerinde 7 milli maçta yer alma imkanı bulmuş ve bu milli maçlarda toplam 1 gol 1 asist yapmıştır. Tolgay Arslan'ın dahil olduğu milli maçlar aşağıda verilmiştir:

2009, Türkiye U-19, 2 maç 1 gol, 0 asist

2010, Türkiye U-21, 1 maç, 0 gol, 1 asist

2011, Almanya U-20, 1 maç, 0 gol, 0 asist

2012-13, Almanya U-21, 3 maç, 0 gol, 0 asist

Toplam: 7 maç, 1 gol, 1 asist

Tolgay Arslan'ın Maaşı Ne Kadar?

Merkez orta sahada görev alan Tolgay Arslan'ın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Piyasa değeri son yıllarda düşüş grafiği gösteren Tolgay Aslan, Fenerbahçe ile 2 milyon Euro'luk maaşa imza atmıştır, 2020-2021 sezonunun başında Udinese'ye transfer olmuştur. Tolgay'ın Udinese'de aldığı ücret bilinmiyor.

Tolgay Arslan'ın başarıları

2007 yılında, Borussia Dortmund U-17 ile Almanya U-17 Westphalia Kupası'nı kazandı.

2008 yılında Borussia Dortmund U-19 ile Almanya U-19 Batı Ligi Kupası'nı kazandı.

2008 yılında Borussia Dortmund U-19 ile Almanya U-19 Westphalia Kupası'nı kazandı.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş ile 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı ve Süper Lig Kupası'nı kazandı.

Tolgay Arslan'ın kariyeri

Tolgay Arslan hem Türk hem Alman vatandaşlığına sahip br futbolcudur. 4 yaşında doğduğu kentin altyapısına dahil olarak başladığı futbol hayatına ilerleyen yıllarda Borussia Dortmund ve Hamburg SV ile devam eden futbolcu, Beşiktaş JK ile anlaşarak Türkiye'ye gelmiştir. Beşiktaş'ta futbolculuk hayatının en parlak dönemini geçiren Tolgay Arslan, sonraki yıllarda Fenerbahçe ile anlaştı. Arslan şu an kariyerine Fenerbahçe kulübünde forma giyerek devam etmektedir.

Aslen Çorum kökenli olan Tolgay Arslan'ın ailesi Çorum'dan Almanya'ya göç etmiştir. Almanya'da doğup büyüyen Tolgay Arslan çift vatandaşlığa sahiptir. Tolgay Arslan Almanyalı Jana Riedesser ile 12 Aralık 2015 tarihinde dünya evine girdi. Tolgay Arslan'ın Jana Riedesser ile olan evliliğinden 2015 yılında Kian Ali isimli bir oğlu oldu. Çiftin 2017 yılında ise Feli Aliya isimli bir kız çocuğu oldu.



