Tolgay Arslan: Mutlu değilim, geceleri uyuyamıyorum!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan, maçın ardından alınan galibiyeti ve kendi performansını değerlendirdi.

Sakatlıktan döndüğünü ve maç eksiğini gidermeye çalıştığını vurgulayan Tolgay, ''Kariyerimde ilk defa böyle bir sezon geçiriyorum. Normalde sezonda 40-50 maç oynardım. İlk haftalarda sakattım, birkaç haftadır iyi hissediyorum kendimi. Maç eksiğim var, kapatmaya çalışıyorum.'' diye konuştu.

'Geceleri uyuyamıyorum'

Oynayamadığı için mutsuz olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, ''Hazırım, ve taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum. Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum." dedi ve sözlerini noktaladı.

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