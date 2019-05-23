Tolgay Arslan hayal kırıklığı yarattı

Ersun Yanal’ın takımın beyni olmasını hedeflediği Tolgay, forma giydiği11 maçta skora katkı sağlayamazken, isabetli şut dahi çekemedi. Antalya maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’deki yarım sezonluk tecrübesini sessiz tamamlamış oldu.

VOLKAN SON MAÇINA ÇIKIYOR

Sezonun kapanış maçında Antalya’yı misafir edecek Fenerbahçe’de kaleyi Volkan Demirel koruyacak. Trabzonspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle üç maç men alan Volkan, Harun’un sarı kart cezalısı duruma düşmesiyle kaleye geçecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncu büyük ihtimalle kariyerinde son defa sarı-lacivertli formayı giyecek. (Türkiye Gazetesi)