Tolgay Arslan: Fenerbahçe'ye borcumu ödeyeceğim

Gelir gelmez Ersun Yanal’ın vazgeçilmez oyuncuları arasına giren Tolgay Arslan, yarınki mücadele öncesi iddialı.

08 Mart 2019, Cuma 06:03
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Tolgay Arslan: Fenerbahçe'ye borcumu ödeyeceğim

Başarılı futbolcu, Başakşehir ile oynayacakları maçın her iki takım açısından da son derece önemli ve kritik olduğunu söyledi. Tolgay, “Onlar takipçileriyle farkı korumak istiyorlar. Biz de bir an önce seri galibiyetlerle bir an önce puan tablosunda tırmanmayı hedefliyoruz. Son dönemde formdayız. İyi bir futbol sergileyerek kazanan taraf olacağız” dedi. Tolgay ayrıca zor dönemdeyken kendisine kucak açan Fenerbahçe’ye borcunu ödeyeceğini söyledi.

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