Başarılı futbolcu, Başakşehir ile oynayacakları maçın her iki takım açısından da son derece önemli ve kritik olduğunu söyledi. Tolgay, “Onlar takipçileriyle farkı korumak istiyorlar. Biz de bir an önce seri galibiyetlerle bir an önce puan tablosunda tırmanmayı hedefliyoruz. Son dönemde formdayız. İyi bir futbol sergileyerek kazanan taraf olacağız” dedi. Tolgay ayrıca zor dönemdeyken kendisine kucak açan Fenerbahçe’ye borcunu ödeyeceğini söyledi.