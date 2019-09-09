Tolgay Arslan bomba gibi geliyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan transfer edilen Tolgay Arslan, yaz döneminde de ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 1 ay boyunca formasından uzak kaldı. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, eksiklerini kapatabilmek adına 3 hafta boyunca kendisine özel bir antrenör tuttu ve çalışmalarını bu şekilde sürdürmeyi tercih etti. Şimdi ise Tolgay, formunun zirvesine çok yaklaştı.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, tecrübeli orta saha oyuncusuna kademeli olarak ligde süre vereceği ve maç kondisyonu kazandırmayacağı çalışacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

İşte Yanal’ın planı

Ayrıca tecrübeli çalıştırıcının, Tolgay’a çok güvendiği ve onu orta sahanın vazgeçilmez bir ismi yapmaya çalıştığı bildirildi. Yanal’ın bir diğer hedefinin ise orta sahanın merkezinde Emre Belözoğlu ve Tolgay ikilisini oynatmak olduğu gelen haberler arasında.