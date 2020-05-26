Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal, Dieppe altılısını sizler için yorumladı... İşte Tolgahan İmal'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri...

Bugün sizlere Fransa Dieppe yarışları için yardımcı olmaya çalışacağım. Altılı ganyan günün ikinci koşusuyla birlikte 14:10’da başlayacak.

Günün üçüncü ayağında start alan 1 numaralı KOURKAN, yüksek handikap puanı ve grubun üzerindeki kalitesiyle gün içinde en güvendiğim isim oldu. Tüm Fanatik okurlarına bol şanslar dilerim...

Tolgahan İmal'ın Dieppe Fransa altılı tahminleri

5.3.2.6

2.10.1.9.5

1

1.3.5

5.1.8.7.2

5.1.3.8.6





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