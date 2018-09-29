﻿﻿﻿29 Eylül Perşembe Ankara At yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

Hatay Koşunu “bence” TAYKUT kazanır!

1.AYAK: Yarış hayatı çok başarılı bir kısrak olan Typhoon Girl’ün, klas aygır Luxor’dan olan temsilcisi BEST OF ELA, pedigrisinden bekleneni tam manasıyla ortaya koyamasa da bu grup için hayli tatminkar performanslar sergilemekte. İlk isim olarak değerlendirmeye alınmalıdır. Son yarışlarından çok daha iyisini yapabilecek kapasitede olan DIDONATO, istikrarlı performansları ile KESME ŞEKER, son yarışına kesinlikle itibar etmediğim ÜMİTLİ, fit durumdaki MINT COPY, formda jokeyiyle SEFİRE SULTAN ve iyi bir sezon geçiren ADİOS ise sırasıyla rakipleridir.

2.AYAK: G1 TSK Koşusunda, kariyerinde üç G1 kazanma başarısı bulunan şampiyon safkan AŞEMEZ, taylığında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle ilgililerince uzun süre açık yarışlardan sakınılarak koşuldu. Yaşı ilerledikçe sıkıntılarından arınan ve çok daha sağlam şekilde koşmaya başlayan klas safkan, sahalarımızdaki en karakterli isimlerden. Sentetik pistteki son startında biraz da araç kamerasından etkilenerek sertlik yaptığı için yakın farklarla üçüncü kalmıştı. Bu kez daha iyi olduğu kaba kumda ve lehine tempolarda gitmesi muhtemel mücadelede, bütünleştiği jokeyi Deniz Yıldız idaresinde kazanmaya yakın görünüyor. Kaba kumda çok farklı olan ARTUKLU, liderliği stili rakiplerinden kapması halinde düzlüğe kadar direnerek potoya uzanabilir. Ciddi aşama kaydeden CEVHER ve son yarışlarının izlerini silmek isteyen şampiyon safkan YILMABAŞAR ise kuponlarda bulunması gereken diğer isimlerdir.

3.AYAK: Son yarışında nispeten kısa mesafede ikinci olan FOREST EAGLE, bu kez lehine mesafede kazanabilir. Şampiyon kısrak Nihalim’in temsilcisi CHEHALIS, bu gruplarda her zaman iş yapabilecek kapasitedeki ANKA ve başarılı yarışlarını birincilikle taçlandıran VICTORY PROMISE ise kuponların olmazsa olmaz diğer safkanlarıdır.

4.AYAK: G1 Hatay Koşusunda, kum, çim gözetmeksizin muhteşem performanslara imza atan TAYKUT, rakibe göre koşma özelliği ile katıldığı yarışlarında yakın farklarla ama çok zorlanmadan potoya uzanmakta. Bu özelliği ile nazarımda hayranlık uyandırmakta. Bugün de benzer stilde koşarak az farkla da olsa rakiplerinin önünde bitireceği kanaatindeyim. Günün bankosu olarak değerlendirebiliriz.

5.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarına mahsus maiden mücadelede, yarış hayatının ilk startında muhteşem sprintiyle ikinci olurken dikkatleri üzerine çeken EXPECTED TIME, akabinde katıldığı kum yarışında bir türlü adapte olamayarak varlık gösteremedi. Yeniden yatkın olduğu çime çıkan safkan, son metrelerdeki akınlarıyla potoya uzanabilir. Yarış hayatına başarılı bir ikincilikle başlayan NAVAGIO, ekürisiyle birlikte ikinci sırada düşünülmelidir. Henüz en iyi yarışını koşmayan OĞLUM EREN ve klas jokeyi idaresinde HIAWATHA ise ihmal edilmemelidir.

6.AYAK: Hızla toparlanarak eski gücüne kavuşan DUBLIN, dinçlikle iyi koşmasını beklediğim kalite safkan ARSEN LUPEN, ara sonrası gördüğü yarışlarla açıklarını gideren ÇELEBİ CİHAN, yeni ilgililerinde her an farklı koşabilecek duruma gelen İSMİHAN ve muhteşem eşkaliyle FANTASTIC LERO bu zorlu koşuda ayrımsız şekilde değerlendirmeye alınması gereken safkanlardır. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 2.5.9.8.10.7.4 ) ( 2.10.11.9 ) ( 5.4.2.1 ) ( 8 ) ( 1.8.5.2 ) ( 3.2.9.5.4 )