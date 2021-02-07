Tolga Zengin Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en iyi kalecilerden bir tanesidir. Türkiye'de büyük kulüplerde oynama şansı elde etmiş bir futbolcu olan Tolga Zengin aynı zamanda Türk milli takımının da kaleciliği yapmıştır. Tolga Zengin Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisidir. Türk futbolcu Tolga Zengin, kariyeri boyunca pek çok lig ve Avrupa maçına çıkmıştır. Türk futbolunun en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Rüştü Reçber'de Tolga Zengin'in "veliahtım" yorumunda bulunmuştur. Tolga Zengin 1.92 boyunda olan, eski bir futbolcudur. Futbol kariyeri boyunca milli takımda dahil olmak üzere 250'yi aşkın resmi karşılaşmada görev almış bir futbolcudur. Son olarak ise Beşiktaş 'ta jübile yaparak futbola veda etmiştir. Türkiye'nin en çok maça çıkmış Türk futbolcularından birisi olarak bilinmektedir. Trabzonspor ve Beşiktaş gibi Türkiye'nin büyük kulüplerinde forma giymiştir.

Tolga Zengin nereli?

Tolga Zengin, Artvin'de doğmuştur. Aslen ise Artvin Hopalıdır.

Tolga Zengin kaç yaşında?

Tolga Zengin 1983 doğumludur. 2021 yılı itibari ile 38 yaşındadır.

Tolga Zengin hangi takımlarda oynadı?

Tolga Zengin altyapıya ilk kez Trabzonspor'da başlamıştır. Trabzonspor alt yapısında olan Trabzon İdmanocağı seçmelerine katılarak kalecilik pozisyonunda futbolcu olarak futbol kariyerine giriş yapmıştır. Tolga Zengin'in alt yapı kariyeri bilgileri şu şekildedir;

- Trabzon idmanocağı (1995 - 1998)

- Trabzonspor (1998 - 2002)

Tolga Zengin'in profesyonel kariyeri ise şu şekildedir;

- Trabzonspor (2002 - 2013)

- Beşiktaş (2013 - 2019)

Tolga Zengin futbolu ne zaman bıraktı?

Tolga Zengin 2019 yılında futbola veda etmiştir. Dolayısıyla 2021 yılında herhangi bir takımda forma giymemektedir.

Tolga Zengin'in hayatı

Tolga Zengin Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Küçüklüğünden beri futbola merak salmıştır. Pek çok amatör kulüpte futbol oynamasına karşın ilk amatör kariyeri ise Trabzon'da başlamıştır. Tolga Zengin henüz 16 yaşında iken, Trabzonspor'un Trabzon idmanocağı takımının altyapı seçmelerine katılmıştır. Altyapı yetkilileri tarafından beğenilen Tolga Zengin bu kulüpte futbol hayatına başlamış oldu. Tam 3 yıl Trabzon İdmanocağı alt yapısında futbol oynayan Tolga Zengin, bir ara a takıma seçilmiştir.

A takımda ise yeterli performansı veremediği için tekrardan Trabzonspor'un altyapısına gönderilmiştir. Tolga Zengin 1998'den 2002 yılına kadar 4 sene Trabzonspor altyapısında forma giymiştir. 2002 yılında tekrardan a takım ile forma giymiştir. Trabzonspor ile başarılı performans sergileyen Tolga Zengin toplam 110 maça çıkmıştır. Toplam 110 maça çıkan Tolga Zengin Beşiktaş'ta 12 sezon forma giymiştir. Trabzonspor ile sözleşmesi biten Tolga Zengin daha sonra Beşiktaş'ın teklifini kabul etmiştir.

2013 ile Beşiktaş ile anlaşan Tolga Zengin 2019 yılına kadar Beşiktaş'ta forma giymiştir. Beşiktaş'ta toplam 87 maça çıkmıştır. Ligde pek çok maça çıkan Tolga Zengin Beşiktaş ile birçok Avrupa maçında görev almıştır. Tolga Zengin Trabzonspor ile 2 kupa kazanmıştır. Beşiktaş kariyeri boyunca ise 2 süper lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Tolga Zengin'in Milli Takım kariyeri

Tolga Zengin ilk kez milli takım kariyeri 1998 yılında davet edilmiştir. 1998 yılında Türkiye u15 takımında toplam 9 maça çıkmıştır. 2006 yılında ise ilk kez Türkiye ile a takıma çıkmıştır. A takımda toplam 8 sene oynayan Tolga Zengin, a takımda 9 maça çıkmıştır. Alt yapılar ile birlikte toplam 52 maça çıkan Tolga Zengin, bu maçlarda başarılı performanslar sergilemiştir. Türkiye ile 2008 Avrupa şampiyonasında da görev yapmıştır.

Tolga Zengin'in Özel Hayatı

Tolga Zengin 2008 yılında Ece Zengin ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten ise Tolgahan Zengin adında bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.