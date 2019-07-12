Tolga Öngören, 7Days Eurocup kuralarını değerlendirdi

7Days EuroCup 2019-2020 sezonu kura çekiminde Lokomotiv Kuban (Rusya), Rytas Vilnius (Litvanya), Limoges CSP (Fransa), Partizan (Sırbistan) ve Umana Reyer Venice (İtalya) takımlarıyla B Grubu'nda eşleşen TOFAŞ'ta, genel menajer Tolga Öngören kuraları değerlendirdi.

İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Öngören, "TOFAŞ için EuroCup'ta olmak önemli. Avrupa'daki en iyi ikinci kupa. Kalite olarak Euroleague, NBA'den sonra en iyisi. Biz bu ailenin ve bu mücadelenin bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Bu EuroCup'taki üst üste üçüncü yılımız ve bu sezon, son iki senede son maçta kaybettiğimiz son 16'ya kalma hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Lokomotiv Kuban ve Limoges ile geçtiğimiz sezon da karşı karşıya gelmiştik. Müthiş salonları ve taraftarları olan geçmişe sahip kulüpler" ifadelerini kullandı.