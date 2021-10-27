Tolga Geçim: Çok önemli bir haftaya giriyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in başarılı oyuncularından Tolga Geçim, açıklamalarda bulundu.





Kendileri için önemli bir sürecin yaşanacağını belirten Tolga Geçim, "Bizim için çok önemli bir haftaya giriyoruz. Panathinakos evinde taraftarı ile iyi oynayan bir takım. Ama biz de sahaya çıkıp bu çift hafta mücadelesini kayıpsız geçmek istiyoruz. Geçen hafta evimizde kazandığımız UNICS Kazan maçının ardından galibiyet serisi elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.