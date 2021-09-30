Tolga Doğantez: İç sahada kaybetmeye tahammülümüz yok
Bucaspor 1928, cumartesi akşamı oynayacağı Kırşehir Belediyespor karşılaşmasına odaklandı. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Tolga Doğantez, ''Taraftarımızın önünde de kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. İç sahada kaybetmeye tahammülümüz yok" diye konuştu.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanıp evindeki 2 müsabakada 4 puan kaybeden Bucaspor 1928, cumartesi akşamı oynayacağı Kırşehir Belediyespor karşılaşmasına odaklandı.
Bu sezon hem ilk kez evinde kazanmak hem de seri galibiyetler elde etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tolga Doğantez, "Uşakspor deplasmanında aldığımız 3 puan bize çok büyük moral verdi. Taraftarımızın önünde de kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. İç sahada kaybetmeye tahammülümüz yok" diye konuştu. (DHA)