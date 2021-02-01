Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferi sürecinde takasta adı geçen ancak KAP açıklamasında anlaşmada yer almayan Tolga Ciğerci, gün içinde sarı-lacivertli takımla yollarını karşılıklı anlaşarak ayırmıştı.

Tolga Ciğerci resmen Başakşehir'e transfer oldu. TFF kayıtlarından Tolga Ciğerci'nin lisansı Başakşehir listesinden yer aldı. 28 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar anlaşma yaptı



