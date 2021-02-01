Tolga Ciğerci resmen Başakşehir'de
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferi sürecinde adı geçen isimlerden Tolga Ciğerci, gün içinde sarı-lacivertli takımla yollarını ayırmıştı. Tolga Ciğerci resmen Başakşehir'e transfer oldu. TFF kayıtlarından Tolga Ciğerci'nin lisansı Başakşehir listesinden yer aldı
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferi sürecinde takasta adı geçen ancak KAP açıklamasında anlaşmada yer almayan Tolga Ciğerci, gün içinde sarı-lacivertli takımla yollarını karşılıklı anlaşarak ayırmıştı.
Tolga Ciğerci resmen Başakşehir'e transfer oldu. TFF kayıtlarından Tolga Ciğerci'nin lisansı Başakşehir listesinden yer aldı. 28 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar anlaşma yaptı