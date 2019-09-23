Tolga Ciğerci: Hedef elbette 3 puan

Fenerbahçe’nin orta sahasındaki değişmez isimlerden biri olan Tolga Ciğerci, “Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. 90 dakika oynadığım 4. maç oldu. Her gün çok iyi çalışıyorum, kendimi de çok iyi hissediyorum. Maç oynadıkça her geçen gün üstüne koyarak daha iyi performansım da olacak. İnşallah iyi de çalışarak daha da iyi olacağım” dedi. Eski takımı Galatasaray’a oynayacakları maç için de Tolga, “Ben Fenerbahçe’deyim orası artık beni ilgilendirmiyor. Tek hedefimiz 3 puan olacak” dedi.