Tolga Ciğerci 1 dakika bile oynamadan gidiyor!

31 Ağustos’ta Fenerbahçe’ye imza atan Tolga Ciğerci, 1 dakika bile süre almadan takımdan ayrılıyor.

15 Ocak 2019, Salı 08:09
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Tolga Ciğerci 1 dakika bile oynamadan gidiyor!

Fenerbahçe'ye yaklaşık 4.5 ay önce transfer olan Tolga Ciğerci'ye yol göründü... 31 Ağustos tarihinde Sarı-Lacivertliler'e sakat olmasına rağmen imza atan 26 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaramadı.

Sakatlığını atlattıktan sonra çalışmalara başlayan ancak Antalya kampına götürülmeyen Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi. Fenerbahçeli oyuncunun yeniden Almanya'ya döneceği ve kariyerine orada devam edeceği gelen bilgiler arasında.

3 KEZ MİLLİ OLDU

Almanya altyapısı olan tecrübeli oyuncu Tolga Ciğerci, 3 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.

Kaynak: Takvim

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