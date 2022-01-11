Samsunspor, FC Victoria 1888 Berlin forması giyen orta saha Tolcay Cigerci'yi kadrosuna kattı ve 26 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci'nin kardeşi olan Tolcay, bu sezon 14 maçta 7 gol, 7 asist yapmıştı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz son olarak FC Viktoria 1889 Berlin forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolcay Ciğerci ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.



