2020 Tokyo Olimpiyatlarını hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda’nın Apeldoorn kentinde Avrupa’nın önemli ülkeleriyle karşılaşırken, Filenin Sultanları’nın tüm grup maçları D-Smart’tan naklen yayınlanacak.

B Grubu’nda Almanya maçı ile yarın 15.00’te turnuvaya başlayacak olan Milliler, Çarşamba 15.00’te Hırvatistan ile oynadıktan sonra, Cuma 18.30’da Belçika maçı ile grup aşamasını tamamlayacak. A Milli Takımımızın 3 grup maçı hem D-Smart 77. Kanal Spor Smart, hem D-Smart Youtube adresi hem de uyduda şifresiz olarak halkımızla buluşacak. Maçları istediğiniz zaman istediğiniz yerden D-Smart GO ile de izleyebilirsiniz.

MAÇ PROGRAMI

07 OCAK

B GRUBU: 15.00 ALMANYA – TÜRKİYE

08 OCAK

B GRUBU: 15.00 HIRVATİSTAN – TÜRKİYE

10 OCAK

B GRUBU: 18.30 TÜRKİYE – BELÇİKA

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, mega paket satın alınması gerekmektedir.