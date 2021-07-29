Milli halterci Nuray Levent, Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki mücadelenin ardından memleketi Düzce’ye döndü. TEM Otoyolu gişelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, halter sporcuları ve antrenörleri, ailesi ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılanan Levent, yakınlarıyla hasret giderdi. Karşılama sırasında açıklama yapan Levent, olimpiyat oyunlarına katıldığı için gururlu olduğunu ifade ederek, "Tüm ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum. Bunun için 5 senedir çok çalıştık, çok emek verdik. Allah yüzümüze güldü, ilk kotamızı aldık ve yarışmamıza gittik. Yarışmamızda madalya alamasam da en iyi derecemi yaptım. Daha güzelleri olacak. Çok mutluyum" dedi.

"HEDEFİM PARİS OLİMPİYATLARI'NDAN MADALYAYLA DÖNMEK"

Hedeflerinin bitmediğini ve 10 Ağustos tarihinde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için kampa gireceğini ifade eden Levent, "Hedeflerimiz devam edecek. Önümüzde ilk olarak 23 Yaş Altı Gençler Avrupa Şampiyonası var. Oraya hazırlanacağım. 10 Ağustos tarihinde Isparta’da kampa gideceğim. Devam edeceğiz, inşallah Paris Olimpiyatları'ndan madalya ile döneceğiz" diye konuştu.

"KÜBALI SPORCU OYUNU SOĞUTTU, BAŞARISIZ OLDUM"

124 kilogramda podyuma çıkan ve başarısız olan Levent, başarısızlığının nedenini, "Olimpiyat her sporcunun bir hayalidir. Bu da benim en büyük hayalimdi. Kaç senedir buna hazırlanıyorum. Olimpiyatlara gidince mutlu olduk. Dünyanın en iyi sporcuları oradaydı. 124 kilogram kaldırışında benden önce Kübalı sporcu girdi. Kaldırışını yaptı, hakemler geçerli verdi. Ondan sonra jüriye durdurma talebinde bulunup sürekli video izlediler. Bu süre 3 dakikayı buldu. Bende bu süre içinde kiloya girmedim. Bu zaman içinde vücudum da soğuma oldu. O yüzden olmadı, yoksa kaldıracağım bir kiloydu" diye açıkladı.

DHA