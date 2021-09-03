Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen uzun atlama finalinde milli sporcular Esra Bayrak ve Fatma Damla Altın, madalya mücadelesi verdi.

Esra Bayrak, üçüncü hakkında yaptığı 5,37 metrelik atlayışıyla 4’üncü, Fatma Damla Altın ise ikinci denemesinde gerçekleştirdiği 5,06’lık derecesiyle 7’nci oldu.

Polonyalı Karolina Kucharczyk, 6.03 metreyle kendisine ait paralimpik rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı Rusya Paralimpik Komitesi’nden Aleksandra Ruchkina 5.49, bronz madalyayı Hırvat Mikela Ristoski 5.46’lık atlayışıyla kazandı.