2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde atletizm kadınlar 800 metre T53 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Hamide Doğangün, finale çıktı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen atletizm yarışlarında Hamide, 800 metre T53'te yarı finalinin ikinci serisinde koştu.

Hamide, serisinde 8 sporcu arasında 1.51.01'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve genel sıralamaya bakmadan doğrudan finale yükseldi.

27 yaşındaki milli isim, toplam 8 sporcunun finale çıktığı yarı finalde bu derecesiyle 11 atlet arasından 3. oldu ve finalde mücadele etme hakkı elde etti.

Kadınlar 800 metre T53 kategorisinde final müsabakası bugün TSİ 13.04'te yapılacak.

Zübeyde Süpürgeci de doğrudan finalde

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde atletizm kadınlar 800 metre T54 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Zübeyde Süpürgeci, finale çıktı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen atletizm yarışlarında Zübeyde, 800 metre T54'te yarı finalinin ilk serisinde koştu.

Zübeyde, serisinde 6 sporcu arasında 1.54.11'lik derecesiyle 3. oldu. 29 yaşındaki milli atlet, serisinde ilk 3'e girdiği için ikinci serinin sonuçlarına bakmadan doğrudan finale yükseldi.

Kadınlar 800 metre T54 kategorisinde final müsabakası bugün TSİ 13.17'de yapılacak.