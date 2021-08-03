Üniversiteden yapılan açıklamada, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi milli sporcunun, Türkiye’ye kadın güreşinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran isim olduğu belirtildi.

Adar’ın başarısının tüm ülkeyi sevince boğduğu aktarılırken, "Türkiye’nin ilk Avrupa ve dünya şampiyonu kadın güreşçisi unvanına sahip Yasemin Adar, bu başarısıyla ülkemize kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu olarak da tarihe geçti. Trakya Üniversitesi olarak bizleri ve ülkemizi gururlandıran öğrencimiz Yasemin Adar ile antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

EDİRNE (AA)