Corona virüs salgını nedeniyle akıbetinin ne olacağı merak edilen 2020 Tokyo Olimpiyatları, önümüzdeki yıla ertelendi.

Yaklaşık bir haftalık sürece kadar olimpiyatların ertelenmesinin gündemde olmadığını belirten IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe de artık bu fikri benimsediler ve Reuters'in haberine göre Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, oyunların 2021'in yaz aylarında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardılar.

Abe, bugün yapılan görüşmede erteleme teklifini iletirken olumlu cevap aldı ve oyunların 2021 yılına ertelendiğini açıkladı. Japonya Başbakanlığı Global İletişim Direktörü Tomoaki Ishigaki de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini ve olimpiyatın, 2021 yazında düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de yaptığı açıklamayla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın corona virüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini açıkladı.

Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantının ardından kararını açıklayan IOC, Olimpiyatların 2021 yazından sonraki bir tarihe kalmayacak şekilde ertelendiğini duyurdu. IOC'nin sporcu sağlığına her şeyden çok önem verdiğinin belirtildiği açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Paralimpik Oyunları'nın düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği belirtildi.