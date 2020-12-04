Rapora göre, düşük vaka sayılarının bulunduğu ülkelerden katılacak ziyaretçiler, 14 günlük karantina şartından muaf tutulacak. Sporcular varış dahil son 72 saat içerisinde çıkmış negatif test sonucunu ibraz edecek ve yerleşkesinde konakladığı her 96-120 saat arasında yeniden test olacak. Sporcular testleri pozitif çıkması halinde yarışmalara katılamayacak. Testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen sporculara, uygulanacak yeni virüs testi negatif çıkar ise yarışmalara katılmalarına izin verilebilecek.



