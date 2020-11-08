Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları (23 Temmuz-8 Ağustos) ve Paralimpik Oyunları’nın (24 Ağustos-5 Eylül) mevcut salgın tedbirleri altında nasıl gerçekleştirileceği merak konusu olurken Japonya’nın izleyeceği yol haritasının detayları netleşmeye başladı.

Japonya hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olimpiyat müsabakaları için ülkeye gelecek sporcular ve teknik ekip, an itibarıyla uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak. Tokyo’nun giriş yasağı uyguladığı ülke ve bölgelerden gelenler de dahil olmak üzere yabancı sporcular ve beraberindeki ekip, koronavirüs testinde negatif sonuç vermeleri ve şart koşulan tedbirler kriterlerini karşılaşmaları halinde ülkeye girebilecek.