Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 68 gün kala, Türkiye'nin olimpiyat kotası 74’e ulaştı. 13 spor dalında bu başarıyı yakalayan Ay-Yıldızlı kafilenin şansı bazı branşlarda haziran ayının sonuna kadar devam edecek...

Pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen ve başlamasına 68 gün gibi kısa bir süre kalmasına rağmen hâlâ 'iptal edilip edilmeyeceği' tartışılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlar'nda Türkiye'nin son sporcu kota sayısı 74'e ulaştı. 'Olimpiyata 100 gün' kala etkinliğinde Ay-Yıldızlı kafilemizin kota sayısı 63'tü... Geçen 1 aylık süreçte, Türkiye cimnastik, tekvando, yelken, yüzme ve güreş branşlarında kota tablosuna 11 sporcu daha ekledi.

Paralimpikte 8 branşta 54 sporcu

Başta güreş olmak üzere birkaç branşta kota mücadelesi tamamlandı. 2016 Rio'ya güreşte 14 sporcuyla giden Türkiye bu kez 9 sporcuyla gitmeye hak kazandı. Son kotamız ise yelkende geldi. Onur Cavit Biriz, rüzgar sörfünde kota elde etti. Bu sonuçla, Millilerimiz Tokyo'da 8 yelkenciyle yer alacak. Atletizm, okçuluk, judo, erkek basketbol, 3x3 basketbol, plaj voleybolu, modern pentatlon, halter, yüzme, ritmik cimnastik gibi branşlarda hâlâ şansımız sürüyor. Dünya listelerinin de açıklanacağı ve kota yarışlarının tamamlanacağı haziran ayının sonunda, ülkemizin tam kota tablosu belirlenmiş olacak. Engelli sporcuların mücadele ettiği ve 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ise 8 branşta 54 sporcumuz kota almayı başardı.



