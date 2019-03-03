Tokyo Maratonu’nda zirve Etiyopyalı atletlerin

Tokyo Maratonu’nu erkeklerde Etiyopyalı Birhanu Legese, kadınlarda ise aynı ülkeden Ruti Aga kazandı.

Atletizmde Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya’nın başkenti Tokyo’da soğuk ve yağmurlu havada koşuldu.

Erkeklerde birinciliği, bitiş çizgisini 2 saat 4 dakika 48 saniyede geçen Etiyopyalı Birhanu Legese elde etti. Legese, kariyerinin ilk büyük maraton zaferine ulaştı.

Kenyalı Bedan Karoki, 2.06.48’lik derecesiyle ikinci, bir diğer Kenyalı Dickson Chumba, 2.08.44 ile üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise Etiyopyalı Ruti Aga, 2 saat 20 dakika 40 saniyelik süresiyle birinci oldu.

Bir diğer Etiyopyalı atlet Helen Tola, Aga’nın 21 saniye gerisinde bitiş çizgisine gelerek gümüş madalya kazandı. Aynı ülkeden Shure Demise, yarışı liderin 25 saniye arkasında tamamlayarak bronz madalyayı boynuna taktı.

AA