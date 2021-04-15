Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde video konferans yöntemi ile gerçekleşen ‘Tokyo 2020'ye 100 gün kala' programına Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Milli boksör Busenaz Çakıroğlu, Paralimpik masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk katıldı. Programın açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi...

'Heyecanınız son derece yüksek'

"Heyecanla ve gayretle takip ettiğimiz Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kaldı. Önümüzde böylesine kısa bir süreç kalmışken, video konferans yöntemiyle de olsa sizlerle bir araya gelmeyi arzu ettik. Biliyorum ve inanıyorum ki motivasyonunuz, heyecanınız son derece yüksek. Kırdığınız rekorlar, kazandığınız madalyalarla, ortaya koymuş olduğunuz mücadelelerle spor tarihimize zenginlik kattınız. Gelecek nesillere örnek oldunuz. Sizler size inananları, hocalarınız, ailelerinizi tüm milletimizi gururlandırdınız. İnanıyorum ki Tokyo 2020'de de elinizden gelenin en güzelini, en iyisiniz yapacaksınız. Göğsümüzü kabartacak, milletimizi gururlandıracaksınız".