2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde Türk sporcuların karşılaşmaları tamamlandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Bireysel sporlarda da 11 milli isim sahne aldı.

Boksta dünya şampiyonu milli sporcu Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kiloda Polonyalı Kraolina Kozsewska'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Busenaz çeyrek finalde 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te Ukraynalı Anna Lysenko'yla karşılaşacak.

Badmintonda Neslihan Yiğit, A Grubu mücadelesinde Mısırlı Doha Hany ile karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Neslihan, Tokyo 2020'ye galibiyetle başladı.

Judoda Vedat Albayrak, 2016 Rio'da bronz madalya alan dünya şampiyonu Japon sporcu Takanori Nagase'ye son 32 turunda yenilerek elendi.

Okçulukta bireysel müsabakalarda Yasemin Ecem Anagöz, Kanadalı Stephanie Barrett'i ve Çinli Xiaolei Yang'ı yenerek üçüncü tura çıktı.

Tekvandoda milli sporculardan Nafia Kuş 67 kiloda Dominik Cumhuriyeti'nden Katherine Rodriguez Peguero'ya yenilerek turnuvayı madalyasız kapattı.

Halterde 64 kiloda Nuray Levent A Grubu'nda oyunları 9. sırada tamamladı.

Yelkende laser radial kategorisinde Ecem Güzel, 5 ve 6. yarışlar sonucunda 19. sıraya geriledi. Finn kategorisinde ise Alican Kaynar, ilk yarışı sonucunda liderliğe oturdu.

Yüzmede 200 metre kelebekte Defne Taçyıldız, yarı finale çıktı. Defne serisinde 4'üncü, genel sıralamada 12'inci olarak yarı final bileti aldı. 800 metre serbestte Yiğit Arslan, genel klasmanda 24'üncü oldu ve elendi. 200 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir, genel sıralamada 22'inci oldu, elemeleri geçemedi.

AA