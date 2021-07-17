Türk kafilesinin ilk etapta dün gittiği Japonya’da özellikle havalimanındaki uygulamalar ve abartılı tavırlar hemen hemen her ülkenin tepkisini çekti. Öte yandan ortaya çıkan Covid raporunda Tokyo'da görevli olan organizasyon çalışanlarının tamamına yakınının test sonuçlarının pozitif çıkması büyük endişeye yol açtı. Zira organizasyon çalışanları; sporcu, teknik adam ve kafilelerdeki diğer bireylerle yakın temas içerisinde olacak.

Türk kafilesinden özel önlemler

Bilindiği üzere Türk kafilesinin tamamı negatif test sonuçları ile Tokyo’ya uçmuş ve hazırlıklarına başlamıştı. Organizasyon komitesindeki gayri ciddi durum, diğer ülkelerin kafilelerinde endişe yaratırken, Türk kafilesi covid ile mücadele için aldığı özel önlemler ile olası bir soruna karşı çok dikkatli bir tutum sergiliyor.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Japonya, pandemi sürecinde başarılı olamadığı için dördüncü kez olağanüstü hal ilan etmek zorunda kalmış ve olimpik oyunlar için başta bubble alanları olmak üzere bir dizi tedbiri hayata geçirmişti.

Sporcular risk altında

Ancak gelinen noktada Tokyo’ya gelen kafilelerin tamamı negatif olmamasına rağmen Tokyo 2020 organizasyon komitesinden birçok kişinin pozitif oluşu katılımcı ülkelerdeki tüm sporcuları riske ediyor. Müsabakalar öncesi test sonucu pozitif çıkacak sponcunun, yarışamayacak olması ufukta gözüken en büyük tehlike gibi duruyor. IOC de ortaya çıkan vahim duruma rağmen kapıdaki krizi yönetemeyecek gibi gözüküyor.