Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ilk 3 gününün ardından Japonya 8 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyayla sıralamada zirveye yerleşti.
Toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyası bulunan ABD, ikinci sıraya yükseldi. Dün madalya sıralamasının zirvesinde bulunan Çin ise bugün altın madalya alamadı. Üçüncü günün ardından toplamda 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan Çin, liderliği kaptırarak üçüncülüğe geriledi.
Günü kürsü görmeden kapatan Türkiye ise toplamda aldığı 2 bronz madalyayla 42. basamakta kendine yer buldu.
Olimpiyatlarda üçüncü gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:
Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. Japonya 8 2 3 13
2. ABD 7 3 4 14
3. Çin 6 5 7 18
4. Rusya Olimpiyat Komitesi 4 5 3 12
5. Büyük Britanya 3 3 1 7
6. Güney Kore 3 - 4 7
7. Avustralya 2 1 3 6
8. Kosova 2 - - 2
9. İtalya 1 4 4 9
10. Fransa 1 2 2 5
42. Türkiye - - 2 2
AA