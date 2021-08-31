Paralimpik Oyunları'ndaki ilk altın madalyamız para masa tenisinde geldi. 4. klasman finalinde Abdullah Öztürk, Güney Koreli rakibini 3-1 mağlup etti, üst üste 2. kez paralimlpik şampiyonu oldu. Para yüzmede de tarihi madalya geldi. 17 yaşındaki Sevilay Öztürk, S5 sırtüstü finalinde 43.48’lik derecesiyle 3. sırayı alarak bronz madalya elde etti ve ülkemize yüzmede tarihinin ilk paralimpik madalyasını kazandırdı. Para okçulukta W1 kategorisinde çifte kürsü geldi. Nihat Türkmenoğlu finalde zorlu Çek rakibine 142-141 yenildi, gümüş madalya kazandı. Bahattin Hekimoğlu da İranlı rakibini geçerek bronz madalya elde etti.

Abdullah Öztürk (Para Masa Tenisi/Klas 4) - Altın

Masa tenisi 4. klasmanında son paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk unvanını korumayı bildi. Güney Koreli Young-Gun Kim ile karşılaşan milli gururumuz 9-11, 11-6, 11-7 ve 12-10'luk setlerle rakibini 3-1 yendi ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndaki ilk altın madalyamızı kazandırdı. Para masa tenisinde üst üste 2. kez paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk böylece tarihte çifte altın kazanan ilk erkek paralimpik sporcusu olmayı başardı. Daha önce Nazmiye Muslu halterde çifte altın başarısı gösteren ilk paralimpik sporcumuz olmuştu.

Nihat Türkmenoğlu (Para Okçuluk/W1 Bireysel) - Gümüş

Para okçulukta W1'de sıralama atışlarında paralimpik rekoru kıran Nihat Türkmenoğlu ilk turu bay geçmişti. Çeyrek finalde Japon Oyama'yı 133- 129 deviren milli sporcumuz yarı finalde bir başka temsilcimiz Bahattin Hekimoğlu'yla eşleşti. 2 Tü rk sporcumuzun karşılaştığı yarı finalde zafer Nihat Türkmenoğlu'nun oldu. Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu 139-132 yendi. Milli sporcu finalde deneyimli rakibi Çekya'dan Drahoninsky'e 142-141 kaybetti ve paralimpik 2.'si oldu.

Sevilay Öztürk (Para Yüzme/S5 50m Sırtüstü) - Bronz

Kadınlar S5 sınıfı 50m sırtüstü elemelerinde Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk finale kaldı. Aynı seride yüzen ikiliden Sümeyye 43.28’le serisini 1., Sevilay ise 44.16’la 2. gelmişti. Zafer gününde tarihi madalya Sevilay Öztürk'ten geldi. 17 yaşındaki yüzücümüz paralimpik 3.'sü oldu ve yüzmenin ilk madalyasını kazandı. 50m sırtüstü S5 finalide Sevilay ve Sümeyye Boyacı havuza girdi. Sevilay 43.48'le bronz elde etti. Sümeyye ise 43.94'le paralimpik 4.'sü oldu. Para yüzmede paralimpik oyunları tarihiminizin ilk madalyasını kazanan 17 yaşındaki Sevilay Öztürk, aynı zamanda oyunlar tarihimizde madalya kazanan en genç sporcu unvanının da sahibi oldu.

Bahattin Hekimoğlu (Para Okçuluk/W1 Bireysel) - Bronz

Para okçulukta W1 sınıfında milli sporcumuz çeyrek finalde, güçlü rakibi Macar T.Gaspar'ı 2 sayı geride girdiği 5. setteki atışlarıyla 138-135 yendi, yarı finale çıktı. Yarı finalde diğer temsilcimiz Nihat Türkmenoğlu'na 139-132 kaybeden Hekimoğlu bronz madalya için İranlı rakibi Zandi'yle kapıştı. Zandi'yi 139-134 yenen Bahattin Hekimoğlu, paralimpik 3.'sü olmayı başardı. Aynı zamanda Türkiye'nin paralimpikteki 10. madalyasını ülkemize getirdi.

Nesim Turan'ın bronz madalyaya ulaştığı 2 gün önce belli olmuştu. Ancak madalyasını kürsü töreni dün yapıldığı için aldı.

..Ve tarihi madalya rekoru

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın 6. gününde gelen 4 madalya (1 altın, 1 gümüş, 2 bronz) aynı zamanda Türkiye'nin tarihteki toplam madalya rekorunu kırmasını da sağladı. Türkiye, paralimpik oyunlarında en çok madalyaya Londra 2012'de 10 madalyayla ulaşmıştı. İşte bu rekor; aynı olimpiyatlarda olduğu gibi paralimpikte de yine Tokyo 2020'de kırıldı. Türkiye dünkü madalya başarılarıyla, toplam 11 madalyaya (1 altın, 2 gümüş, 8 bronz) ulaştı.

Golbol'de çeyrek finaldeyiz

Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Sevda Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Kader Çelik, Sevtap Altunoluk'tan oluşan son paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımımız, gruptaki son maçında ABD'ye 4-3 mağlup oldu. Bu sonuca rağmen kızlarımız gruptan lider çıkarak çeyrek finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar, C Grubu 4.'sü Avustralya’yla eşleşti. Karşılaşma yarın TSİ 11.45'te oynanacak.

Ebubekir Kara, Tuncay Karakaya, Hüseyin alkan, Abdullah Aydoğdu, Okan düzgün, Ekrem Gündoğdu'dan oluşan Golbol Erkek Milliler ise Ukrayna’yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Kırmızı-Beyazlılar'ın rakibi A Grubu'nu 2. sırada bitiren Brezilya oldu. Mücadele bugün TSİ 13.30'da.

Tekerlekli sandalyede kaybettik ama...

Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımımız, gruptaki son maçında Japonya'ya 67-55 kaybetti. Ancak karşılaşma öncesinde Ay-Yıldızlılar zaten çeyrek finali garantilemişti. Sıralama ve gelecek rakip eşleşmesi açısından önemli olan bu karşılaşmada sahadan mağlup ayrılınca Milliler, 5 maçta 3 galibiyet 8 puanla grubu 3. bitirdi. Ay-Yıldızlılar'ın rakibi, B Grubu 2.'si ve son paralimpik şampiyonu ABD oldu. Çeyrek final maçı çarşamba günü oynanacak.