Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda son dakika gelişmesi. Olimpiyatların ertelenmesinin gündemde olmadığını belirten IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, corona virüs salgının etkisini artırmasının ardından son erteleme fikrine sıcak bakmışlardı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, oyunların 2021'in yaz aylarında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantının ardından kararını açıklayan IOC, Olimpiyatların 2021 yazından sonraki bir tarihe kalmayacak şekilde ertelendiğini duyurdu. IOC'nin sporcu sağlığına her şeyden çok önem verdiğinin belirtilmişti.

Küresel salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tarihi belirlendi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları ne zaman yapılacak?

IOC, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Tokyo Şehir Hükümeti ve Japonya Hükümeti arasında gerçekleştirilen toplantıda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Paralimpik Oyunları için yeni tarihler belirlendi. IOC'den yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi.

Tokyo 2020'nin adı değişecek mi?

2020 Tokyo Olimpiyatları düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği açıklanmıştı. Daha önce belirtildiği üzere organizasyonun adı "Tokyo 2020" olarak kalacak.