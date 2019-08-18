Tokat’ta başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Tokat Belediyesi tarafından Gümenek mesire alanında Topçam Festivali Yağlı Pehlivan Gürüşleri düzenlendi. Kırkpınar'ın Başpehlivanı Ali Gürbüz, eski Kırkpınar Başpehlivanlarından Recep Kara ile birlikte 450 güreşçi katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde renkli görüntüler yaşandı. Binaların çatısına çıkan vatandaşlar güreşleri izleyebilmek için adeta bir birileri ile yarıştı. Sabah saatlerinde başlayan güreşler akşam saatlerine kadar devam etti. Ali Gürbüz, rakibi Faruk Akyon’u yenerek güreşlerin başpehlivanı oldu. Madalyasını alan Gürbüz, önemli güreşçiler yetiştirmiş olan Tokat’ta güreşmekten mutlu olduğunu dile getirerek, “Birinci olduğum için mutluyum. Önümüzde Elmalı güreşleri var. Oraya hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah orada birinci olarak sezonu kapatmak istiyorum” diye konuştu.

450 pehlivan güreşti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 7’incisi düzenlenen güreşlerde ilk defa yağlı güreş yapıldığını belirterek, “Daha önceden karakucak şeklinde devam ediyordu bu güreşlerimiz. Bu yıl belediyemizin hamiliğinde yapılıyor. Daha önceki yıllarda belediye olarak bizler destek vermekle beraber, Tokat’taki güreş ve güreş severler tarafından bu organizasyon devam ediyordu. Bu yıl ise güreş ve güreş severler derneğimizle beraber Tokat Belediyesi adı altında Topçam Şenlikleri ismiyle bu güreşleri başlattık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bir sonraki yıllarda devam ettireceğiz. Şuanda 450 güreşçimiz meydana çıktı. Çok ciddi anlamda baş pehlivan bizim kırk pınarda baş pehlivanlıkta güreşmiş olan pehlivanlarımız var. Ünlü isimlerimiz var burada güreş severlerin huzurunda” dedi.

İHA



