Tokatspor -Tuzlaspor: 0-1

50'nci dakikada Tuzlasporlu Mehmet'in ceza sahasının içerisinde çektiği şutu kalecisi Akın İsmail çift yumrukla uzaklaştırdı.
56'ıncı dakikada ceza sahası içerisinde Tokatsporlu Ömer'in rakibine yaptığı faul sonrası Tuzlaspor penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Mehmet topu fillere gönderdi: 0-1.
Karşılaşma konuk takım Tuzlaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Mehmet Öcal (xx), Vedat Hoşnam (xx)
TOKATSPOR: Akın İsmail (xx)- Ömer Kandemir (xx), Ömer Alp (xx) , Berat Çetinkaya (xx) (Dk.63 Fırat xx), Enes (xx), Emrah (xx), Ahmet (xx) Onur (xx), Azad (xx), Muhammed (xx) (Dk. 58 Recep xxx), Doğan (xx) (Dk.69 Berat Tosun xx)
TUZLASPOR: Bayram (xxx)- Doğan Can (xx), Gökcan (xx), Sadık (xx), Murat (xx) (Dk.80 Eren) , Mehmet Özdıraz (xxx), Muhammed (xx), Erdinç (xx) (Dk.87 Mehmet Ozan), Taner Koç (xx), Berat Ali (xx) (Dk.77 Taner Yıldız xx), Furkan (xx)
GOL: Dk. 56 (P) Mehmet (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Muhammed, Berat, Azad, Ahmet (Tokatspor), Furkan, Erdinç (Tuzlaspor)
DHA