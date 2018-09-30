Tokatspor - Fethiyespor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor sahasında ağırladığı Fethiyespor ile 0-0 berabere bitti.

30 Eylül 2018, Pazar 18:43
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor sahasında ağırladığı Fethiyespor ile 0-0 berabere bitti. 

26'ncı dakikda gelişen Tokatspor atağında Recep'in kale çizgisine 40 metre uzaklıktan çektiği sert şurtta kaleci Fatih'in son anda müdahalesi ile auta çıktı. 

52'nci dakikada Onur ile gelişen Fethiyespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alper'in vuruşunda top auta çıktı. 

Karşılaşma 0-0'lık skorla sona erdi. 

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Hasan Kaçar (xxx), Turgut Evran (xxx), Murat Taşçıkar (xxx)

TOKATSPOR: Akın(xxx)- Emrah (xx), Azad (xx), Berat Tosun (xx), Barış (xx) (Dk.14 Recep xxx), Erhan (xx) (Dk. 56 Enes xx), Anıl (xx), Bekir (x) (Dk. 82 Berk xx), Berat Çetinkaya (xx), Ramazan (xx), Bilal (xx), 

FETHİYESPOR: Fatih (xxx)- Erdi (xx), Kağan (xx), Emrullah (xx) (Dk. 70 Halil İbrahim x, Dk.86 Alican xx)), Alper (xxx)( Mahmut xx), Onur (xx), Yiğit (xx), Kazım (xx), Fethi (xx), Ramazan (xx), Hakan (xx)

SARI KARTLAR: Bekir, Azad, Anıl (Tokatspor) - Ramazan, Kazım (Fethiyespor)

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