Tokatspor-Artvin Hopaspor maç sonucu: 1-3

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor’a 3-1 mağlup oldu.

03 Şubat 2020, Pazartesi 00:16 Son Güncelleme:
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Tokatspor-Artvin Hopaspor maç sonucu: 1-3

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor’a 3-1 mağlup oldu.

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Erdoğan Özkaya xx, Selim Şenöz xx, Harun Pekyürek xx

Tokatspor: Mikail xx, Berkcan xx, Birkan xx, Abdulbaki xx, Serhat xx (Mahmut dk. 65 x), Ahmet xx (Yunus Emre dk. 72 x), Eray xx, Umut xx (Hüseyin dk. 46 xx), Sabrican xx, Metehan xx, Mert xx

Artvin Hopaspor: Beycan xxx, Saffet xx, Ahmet Tuna xx, Eşref Koçak xx, Arif xx, Serhan xx, Furkan xx (Uğur dk. 71 x), Hasan xxx (Alperen dk. 77 x), Eşref xx, Salim xx (Tunahan dk. 85 ?), Hakan xx

Goller: Hüseyin (dk. 64) (Tokatspor), Hasan (dk. 17, 55), Salim (dk. 61) (Artvin Hopaspor)

Sarı kartlar: Birkan, Abdulbaki, Hüseyin (Tokatspor), Hasan (Artvin Hopaspor)

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