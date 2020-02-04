Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 16. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Ziraat Bankası’nı 3-2 mağlup etti.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit
Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Mert Tetik, Halil Dolaşık, Semih Çelik, Atakan Topal, Cansın Hacıbekiroğlu )
Ziraat Bankası: Cafer Kırkıt, Silva, Poglajen, Emin Gök, Hierrezuelo, Koray Şahin (Halil İbrahim Yücel, Berkay Bayraktar, Enes Atlı, Muhammed Ertuğrul, Selim Demir)
Setler: 18-25, 15-25, 27-25, 25-19, 15-13
Süre: 149 dakika (28, 27, 37, 34, 23 )