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Tokat Belediye Plevne - Halkbank maç sonucu: 1 - 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta erteleme karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi

18 Kasım 2020, Çarşamba 20:46 Son Güncelleme:
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Tokat Belediye Plevne - Halkbank maç sonucu: 1 - 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta erteleme karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi

Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık)

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Walsh, Gökhan Gökgöz, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Eren Fatih Uğur, Kaan Ediz Fırıncıoğlu, Efe Bayram)

Setler: 18-25, 25-23, 20-25, 22-25

TOKAT (AA)


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