Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 yendi.
Salon: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Oğuzhan Ünal
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Geraldo, Abdullah Cam, Cansın Hacıbekiroğlu (Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermeri Halil Dolaşık, Atakan Topal )
Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Berezhko, Vahit Emre Savaş (Burak Mert, Batuhan Avcı, Murat Yenipazar, Gazi Ertuğrul Metin)
Setler: 19-25, 27-29, 26-24, 21-25
Süre: 128 dakika (28, 37, 32, 31)